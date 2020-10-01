Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda bugün son sınavına çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar Play-Off turu maçında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maç Teve2'den yayınlanacak.

HAKEM ANDRIS TREIMANIS

Bu organizasyonda önce Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ve ardından Hırvat ekibi Hajduk Split'i eleyen Cimbom bu turu geçtiği takdirde gruplara katılacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Galatasaray, İskoç ekibini yendiği takdirde rövanş karşılaşması olmayacağı için adını gruplara yazdırmayı başaracak. Covid 19 salgını nedeniyle bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in öğrencileri bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yedi.