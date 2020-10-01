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    • Spor
    • 01.10.2020 Gazete
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    Rosier'de geri sayıma geçti

    sağ bek inde artık sona yaklaştı. Siyah-Beyazlılar, 'da forma giyen sağ bek 'ı 1 yıllığına kiralayacak. Kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun toplam ücreti toplam 1 milyon Euro olacak. Genç yıldızın hafta sonuna kadar 'ye gelmesi bekleniyor.

    Beşiktaş Rosier'de geri sayıma geçti

    Beşiktaş sağ bek transferinde artık sona yaklaştı. Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon'da forma giyen sağ bek Valentin Rosier'ı 1 yıllığına kiralayacak. Kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun toplam ücreti toplam 1 milyon Euro olacak.

    Genç yıldızın hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğdu.

    Sağ bek pozisyonunda görev alan futbolcu 1.74 boyunda. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde Rodez AF, Dijon ve Sporting Lizbon takımlarının formasını giydi.

    Beşiktaş, sağ bek transferiyle önemli bir eksiğini de tamamlamış olacak.
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