Bakan Kasapoğlu’ndan yeni tesis için ilk adım (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fatih ilçesinde yapılacak olan Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Kasapoğlu, "Türkiye'de büyük bir dönüşüm var. Sportif iddiamız zirve. Bu manada 2002'den bu yana yapılan tesisleşmenin dünyada örneği yok" dedi.

ANADOLU EFES'İN RAKİBİ ZENİT

THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek... Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıkacak. Temsilcimizin Zenit ile oynayacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde bugün 4 maç daha oynanacak.

OZAN KABAK'A 4 MAÇLIK TÜKÜRÜK CEZASI!

Werder Bremen maçında rakibi Augustinsson'a kasıtlı tükürmediğini dile getiren Schalkeli Ozan Kabak'a 4 maç men cezası verildi. Kırmızı kart nedeniyle 1 resmi maçta oynayamayacak olan milli oyuncunun cezası sonraki 4 maçta başlayacak. Yıldız oyuncuya ayrıca 15 bin Euro'luk para cezası da verildi.