SCOUT EKİBİNİN TAVSİYESİ

Rosier'in Beşiktaş scout ekibinin tavsiyesi olduğu ve teknik heyetin de Fransız oyuncunun transferinin onayladığı öğrenildi. Rosier, 7 kez Fransa Ümit Milli Takımı'nın formasını giydi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı 24 yaşındaki Rosier'ın piyasa değeri ise 4 milyon Euro. Sporting Lizbon, Fransız futbolcu için 2019 yılında 8 milyon Euro bonservis ödemişti.