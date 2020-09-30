VİSCA FENER'İ ÇOK İSTİYOR

Takımdan ayrılma kararı alan Visca, Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyor. Ancak Başakşehir'in 5 milyon Euro'luk talebi şu anda pazarlıkları tıkamış durumda.

İSTANBUL'A ÇAĞRILACAK!

Yönetim kalan 6 günlük süreçte Visca için uğraşacak. Ancak Başakşehir ile bir orta nokta bulunamazsa Perotti hemen İstanbul'a çağrılacak ve imzalar atılacak.