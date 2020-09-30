Bu sezon 14 transfer yapmasına rağmen kanat oyuncusu takviyesi için büyük uğraş veren Fenerbahçe artık son düzlüğe girdi. Sarı- Lacivertliler uzun bir süredir gündeminde yer alan Diego Perotti'yi imza aşamasına getirdi. Hem Arjantinli yıldız hem de Roma ile anlaşıldı.
BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR
Ancak Fenerbahçe'de ilk tercih Perotti değil! Yönetimin gözü kulağı Edin Visca'da. Sarı- Lacivertliler, Başakşehir forması giyen Boşnak yıldızı bitirmek için çaba harcıyor.
VİSCA FENER'İ ÇOK İSTİYOR
Takımdan ayrılma kararı alan Visca, Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyor. Ancak Başakşehir'in 5 milyon Euro'luk talebi şu anda pazarlıkları tıkamış durumda.
İSTANBUL'A ÇAĞRILACAK!
Yönetim kalan 6 günlük süreçte Visca için uğraşacak. Ancak Başakşehir ile bir orta nokta bulunamazsa Perotti hemen İstanbul'a çağrılacak ve imzalar atılacak.