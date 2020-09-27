İşte ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri:

GALATASARAY

Fatih Öztürk

Omar Elabdellaoui

Christian Luyindama

Marcao

Martin Linnes

Taylan Antalyalı

Younes Belhanda

Emre Kılınç

Sofiane Feghouli

Arda Turan

Radamel Falcao

FENERBAHÇE

Altay Bayındır

Gökhan Gönül

Zanka

Lemos

Caner Erkin (Novak)

Ozan Tufan

Luiz Gustavo

Sosa

Thiam

Ferdi Kadıoğlu

Samatta

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Dünyada ilk 5'e giren bir derbi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta galibiyet almayı umduklarını söyledi.

Cengiz, Tivibu Spor'a yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, çok değerli bir derbi mücadelesine çıkacaklarını belirterek, "Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim. Hem kendi açımızdan hem de rakip açısından." dedi.

Mücadelenin saha içinde kalmasını dileyen Cengiz, "Dış faktörlerin, hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim. Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur." ifadelerini kullandı.

Cengiz, Türk halkının futbolu çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımı ile sevinmesi ya da üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Herhalde yaradılışımız böyle. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce çarşambaya perşembeye kadar. Bu değerli bir rakibimiz olunca tabii artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek basketbol takımının ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynadığı maçı da değerlendiren Cengiz, şunları söyledi:

"Hiçbir takımımız yenilse de yense de asla yalnız yürümeyecek. Hep orada olacağız, onların yanında olacağız. Fakat tabii ki gerçekler var. Anadolu Efes bizi Avrupa'da da iyi temsil eden bir takımımız. Bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon dolar, onlar ise bizim yaklaşık 10-15 katımız. Bütün branşlarda kendine yeter mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son Bankalar Birliği ile aylardır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğinin şubelerin kendisine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz."

Cengiz, 4-5 yıl önceki 30-35 milyon avro bütçelerden 2 milyonlara geldiklerine dikkati çekerek, "Bunun da yaklaşık 1,8 milyon avrosu gerek iddaa, gerek federasyon destekli." görüşlerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, karşılaşmaların makul sayıda seyirciyle oynanmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.