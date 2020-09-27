Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük derbi olarak gösterilen Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Sports ekranlarında yayınlanacak. Ancak şifresiz GS FB derbisi yayınlayan yabancı kanallar vardır. Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu kanallarda! Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti. Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Galatasaray 3 maç kazandı! Fenerbahçe'nin ilk büyük testi
Yeni sezonda Süper Lig 2'de 2, Avrupa'da 2 galibiyet alan Galatasaray, geçen hafta galibiyet alamayan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Morel olarak Kadıköy galibiyetini de kazanan Galatasaray oldukça morelli. Ancak Fenerbahçe ve Erol Bulut üzerinde baskı olacak. Ali Palabıyık'ın yönettiği Galatasaray Fenerbahçe derbisi tüm dünyada merakla bekleniyor.
Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar!
Bein Connect France Bein Sports France 3 HD Bein Sports France 8 HD Digiturk 4k HD K Sports 2 HD Kosova Look Sport ro 1 Sport 2 SVK SportKlub 2 Slovenya SportKlub 2 Crotia SportKlub 2 Sırbistan
Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Connect France, Bein Sports France 3 ve 8, Digitürk 4k, K Sports 2 HD Kosava gibi kanallarda yayınlanacak. Ayrıca derbi, Sports 2 SVK ile birlikte Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelerde yayınlanacak.
Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren diğer yabancı kanallar!
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.
FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK
Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
SARI KANARYA 50-34 ÖNDE
Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.
SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE
Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.
SAMATTA, EROL BULUT'UN KARARINA BAĞLI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.
İşte ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri:
GALATASARAY
Fatih Öztürk
Omar Elabdellaoui
Christian Luyindama
Marcao
Martin Linnes
Taylan Antalyalı
Younes Belhanda
Emre Kılınç
Sofiane Feghouli
Arda Turan
Radamel Falcao
FENERBAHÇE
Altay Bayındır
Gökhan Gönül
Zanka
Lemos
Caner Erkin (Novak)
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Sosa
Thiam
Ferdi Kadıoğlu
Samatta
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Dünyada ilk 5'e giren bir derbi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta galibiyet almayı umduklarını söyledi.
Cengiz, Tivibu Spor'a yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, çok değerli bir derbi mücadelesine çıkacaklarını belirterek, "Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim. Hem kendi açımızdan hem de rakip açısından." dedi.
Mücadelenin saha içinde kalmasını dileyen Cengiz, "Dış faktörlerin, hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim. Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur." ifadelerini kullandı.
Cengiz, Türk halkının futbolu çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımı ile sevinmesi ya da üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Herhalde yaradılışımız böyle. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce çarşambaya perşembeye kadar. Bu değerli bir rakibimiz olunca tabii artabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Erkek basketbol takımının ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynadığı maçı da değerlendiren Cengiz, şunları söyledi:
"Hiçbir takımımız yenilse de yense de asla yalnız yürümeyecek. Hep orada olacağız, onların yanında olacağız. Fakat tabii ki gerçekler var. Anadolu Efes bizi Avrupa'da da iyi temsil eden bir takımımız. Bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon dolar, onlar ise bizim yaklaşık 10-15 katımız. Bütün branşlarda kendine yeter mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son Bankalar Birliği ile aylardır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğinin şubelerin kendisine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz."
Cengiz, 4-5 yıl önceki 30-35 milyon avro bütçelerden 2 milyonlara geldiklerine dikkati çekerek, "Bunun da yaklaşık 1,8 milyon avrosu gerek iddaa, gerek federasyon destekli." görüşlerine yer verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, karşılaşmaların makul sayıda seyirciyle oynanmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.