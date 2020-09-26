



GERİ ADIM ATMAK YOK

Resmi teklife olumsuz cevap veren Bordo-Mavili Yönetim genç file bekçisinin bu rakamlara asla bırakılmayacağını beklentilerinin 18 milyon Euro artı 2 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğunu iletti. Fransız Ligi ekibi Rennes ise bu rakamın bütçeleri için oldukça yüksek olduğunu ve ortalarda bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıyla iletse de yönetimin şu ana kadar geri adım Eddie Newton H.Hamzaoğlu atmadığı da öğrenildi.



