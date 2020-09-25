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    • 26.09.2020 05:46
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    'ın lisansını resmen çıkardı: maçının kadrosunda yer alabilecek

    , her konuda anlaşma sağladığı için 'ye lisans başvurusunda bulunmuştu. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün lisansını resmen çıkardı. Tecrübeli futbolcu böylece maçının kadrosunda yer alabilecek.



    Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı.

    Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.

    Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

    Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.
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