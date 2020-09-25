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    • 26.09.2020 00:18
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    Milli futbolcu formasıyla ilk ünü attı

    Milli futbolcumuz Fransa Ligi'nde (Ligue 1) formasıyla ilk ünü Nantes karşısında 87. dakikada penaltıdan attı. Öte yandan Türk oyunculardan 90 dakika forma giyerken, 90. dakikada Burak Yılmaz, yerini 'ya bıraktı.

    Burak siftah yaptı

    , ve gibi isimleri kadrosunda bulunduran , Ligue 1'in 5. haftasında Nantes'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Nicolas Pallois kendi kalesine attığı le ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İLK GOL PENALTIDAN
    86. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Türk yıldız, fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. (2-0). Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü de atmış oldu.

    Öte yandan Türk oyunculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, 90. dakikada Burak Yılmaz, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

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