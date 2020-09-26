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    • 26.09.2020 18:58
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    3. hafta - | CANLI ANLATIM

    ’in 3. haftasında sahasında ’u ağırlıyor. Her iki takım da bu akşam kazanarak ilk 3 puanlarını almanın peşinde. Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...



    Süper Lig'de bu sezon galibiyetle tanışamayan ve ilk 2 haftayı 1'er puanla geçen Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.



    Ev sahibi bordo-mavililer, ilk haftada evinde Beşiktaş'a kaybederken geçtiğimiz hafta Denizlispor'la golsüz berabere kalmıştı.

    Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise Karagümrük yenilgisinin ardından evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını hanesine yazdırmıştı.

    İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada Trabzonspor'un rakibine karşı 4-2'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    Her iki takım da bu akşam kazanarak ilk 3 puanlarını almak istiyor.



    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

    Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A.İldiz, Adem, Umut, Fofana



    YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI
    Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.
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    Haberler Spor Süper Lig 3. hafta Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM
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