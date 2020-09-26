



YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.