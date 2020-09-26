



Ve Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de. Dün çubuklu formayı giyerek basın mensuplarına poz veren Tanzanyalı sanrtrforun maliyeti de ortaya çıktı. 1 yıllığına kiralanan Samatta ile sezon sonunda 3 yıllık kontrat imzalanacak. Toplam 4 yılda her yıl için kendisine 2 milyon 2750 bin Euro ödenecek.







Aston Villa kulübüne ise zorunlu satın alma sonucunda önümüzdeki yıl bonuslarla birlikte 6 milyon 750 bin Euro ödenecek. Toplam 17.75 milyon Euro'nun TL karşılığı ise yaklaşık 156 milyonu bulmuş oluyor. Mbwana Samatta'ya çok ciddi bir yatırım yapan Sarı-Lacivertliler şimdi bir golcü daha almak için çaba sarfediyor.