Ve Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de. Dün çubuklu formayı giyerek basın mensuplarına poz veren Tanzanyalı sanrtrforun maliyeti de ortaya çıktı. 1 yıllığına kiralanan Samatta ile sezon sonunda 3 yıllık kontrat imzalanacak. Toplam 4 yılda her yıl için kendisine 2 milyon 2750 bin Euro ödenecek.
Aston Villa kulübüne ise zorunlu satın alma sonucunda önümüzdeki yıl bonuslarla birlikte 6 milyon 750 bin Euro ödenecek. Toplam 17.75 milyon Euro'nun TL karşılığı ise yaklaşık 156 milyonu bulmuş oluyor. Mbwana Samatta'ya çok ciddi bir yatırım yapan Sarı-Lacivertliler şimdi bir golcü daha almak için çaba sarfediyor.
İYİ GOLCÜ DİŞİNDEN BELLİ OLUR
Samatta'nın Fenerbahçe formalarıyla çektirdiği fotoğraflardan birisi sosyal medyada günün konusu oldu. Bir dişinin eksik olduğu görülen Samatta ön dişleri ayrık olan Vedat Muriç'e benzetilerek, "İyi golcü dişinden belli olur" espirilerini sıkça paylaşıldı.