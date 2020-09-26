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    • 26.09.2020 13:41
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    • 26.09.2020 13:41
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    | Canlı anlatım

    Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.  sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    CANLI | Kayserispor – BB Erzurumspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

    KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

    ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

    Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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    Haberler Spor Kayserispor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Canlı anlatım
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