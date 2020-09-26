Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Galatasaray Anadolu Efes maçı saat kaçta?

GALATASARAY TRANSFERLER!

Covid-19 pandemisi sebebiyle tamamlanamayan liglerin ardından yeniden yapılanmaya giden sarı kırmızılı ekip, Barış Ermiş, RJ Hunter, Daryl Macon, Alex Hamilton, Brock Motum, Ragıp Berke Atar ve Johnathan Williams gibi isimleri kadrosuna katarak yeni sezona hazırlandı.

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İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 104 karşılaşmanın 77'sinde Anadolu Efes galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, biri Galatasaray lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Anadolu Efes oldu.

İki ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında üç kez karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes rakibini Gloria Cup 1'de 88-64, Gloria Cup 2'de 87-82 ve Tübad Turnuvası'nda 97-63 mağlup etti.