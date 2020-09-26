Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği dev derbi Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler sahaya çıkacak. Ligde ve Avrupa'da yolun dolu dizgin devam eden Galatasaray ile transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe karşılaşacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman?
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.
LİGDE SON DURUM!
Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.
Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.
Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hajduk Split maçında dinlendirdiği as futbolcularını Fenerbahçe derbisinde sahaya sürecek.
Sarı-kırmızılı takımın derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'i ile çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Galatasaray derbisine çıkmayı planladığı muhtemel 11 şöyle:
Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia).