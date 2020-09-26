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    • Spor
    • 26.09.2020 Gazete
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    'nin yeni transferi : Efsane olmak isterim

    , düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 'de iyi bir performans sergilemek istediğini belirten Sangare, "Antrenmanda her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada her şeyi yapacağım. İnşallah bu takımın efsanelerinden birisi olacağım" ifadesini kullandı.

    Efsane olmak isterim
    , düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 'de iyi bir performans sergilemek istediğini belirten Sangare, "Antrenmanda her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada her şeyi yapacağım. İnşallah bu takımın efsanelerinden birisi olacağım" ifadesini kullandı.

    BAĞLAMA ÇALMAYI SEVERİM
    Bağlama çalmayı çok sevdiğini söyleyen Sangare, "'dayken tekne turunda çalmamı istemişlerdi. Herkes çaldığımı öğrendi"dedi.
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