Nazım Sangare, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de iyi bir performans sergilemek istediğini belirten Sangare, "Antrenmanda her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada her şeyi yapacağım. İnşallah bu takımın efsanelerinden birisi olacağım" ifadesini kullandı.
BAĞLAMA ÇALMAYI SEVERİM
Bağlama çalmayı çok sevdiğini söyleyen Sangare, "Antalya'dayken tekne turunda çalmamı istemişlerdi. Herkes çaldığımı öğrendi"dedi.
BAĞLAMA ÇALMAYI SEVERİM
Bağlama çalmayı çok sevdiğini söyleyen Sangare, "Antalya'dayken tekne turunda çalmamı istemişlerdi. Herkes çaldığımı öğrendi"dedi.