Samatta transferiyle forvet krizine son veren Fenerbahçe dur durak bilmiyor... Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadroya 1 forvet ve 1 kanat oyuncusu daha takviye etmek isteyen Sarı-Lacivertliler listesindeki isimler arasında hedefi belirledi.
MALİYETİ DÜŞÜK, LİGİ BİLİYOR
Alınan bilgilere göre Bulut'un Alanya'dan öğrencisi olan Papiss Cisse ön plana çıkmış durumda. Yönetim maliyeti ve ligi tanıması nedeniyle Senegalli yıldıza yöneldi.
ARTIK LİSTENİN ZİRVESİNDE
Kanat transferinde ise Diego Perotti artık listenin ilk sırasında... Daha önce Arjantinli yıldızla anlaşan yönetim, Roma ile de kısa süre içinde ortak noktada buluşmak istiyor.
OLMAZSA 4 İSİM DAHA VAR
Fener'in hedefi gelecek hafta iki isme de imza attırmak. Eğer pürüz çıkarsa listedeki diğer isimler Ze Luis, Moting, Kalu ve Martins'le görüşmelere hız verilecek.
BULUT ONU ÇOK İSTİYOR
Roma formasını giyen Diego Perotti, Erol Bulut'un en büyük gözdelerinden birisi... Yönetim bu transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.