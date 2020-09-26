



ARTIK LİSTENİN ZİRVESİNDE

Kanat transferinde ise Diego Perotti artık listenin ilk sırasında... Daha önce Arjantinli yıldızla anlaşan yönetim, Roma ile de kısa süre içinde ortak noktada buluşmak istiyor.



OLMAZSA 4 İSİM DAHA VAR

Fener'in hedefi gelecek hafta iki isme de imza attırmak. Eğer pürüz çıkarsa listedeki diğer isimler Ze Luis, Moting, Kalu ve Martins'le görüşmelere hız verilecek.