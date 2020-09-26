



Yarın Galatasaray ile zorlu bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken teknik patron Erol Bulut zorlu maçın taktiğini oyuncularının kafasına aşılamak istiyor. Dün Sarı-Lacivertli futbolcular toplantı yapan Bulut, Galatasaray'ın en güçlü yanını hedef aldı.



GÜÇLÜ BİR PRES İSTİYORUM

Galatasaray'ın defans ile orta saha arasındaki güçlü ve akıcı bir pas bağlantısı olduğunu söyleyen Bulut, şöyle devam etti: Burayı hedef alacağız. Çok güçlü pres istiyorum.