Yarın Galatasaray ile zorlu bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken teknik patron Erol Bulut zorlu maçın taktiğini oyuncularının kafasına aşılamak istiyor. Dün Sarı-Lacivertli futbolcular toplantı yapan Bulut, Galatasaray'ın en güçlü yanını hedef aldı.
GÜÇLÜ BİR PRES İSTİYORUM
Galatasaray'ın defans ile orta saha arasındaki güçlü ve akıcı bir pas bağlantısı olduğunu söyleyen Bulut, şöyle devam etti: Burayı hedef alacağız. Çok güçlü pres istiyorum.
SİSTEMLERİNİ BOZACAĞIZ
Defans ile orta sahalarının arasındaki zinciri kırarsak işimiz yarı yarıya kolaylaşır. Hem Galatasaray'ın sistemini bozarız hem de kaptığımız toplarla onları eksik yakalayabiliriz...
BENZER TAKTİKLE DEVİRMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'unn başındayken Galatasaray'ın hem kupada hem de ligde yenen Erol Bulut, bu maçlarda da çok benzer bir taktik ortaya koymuştu.
FREY'E HAZIR OL EMRİ
Erol Bulut ilerde pres için Frey'e hazır ol emrini verdi. Frey'in pres gücüne güvenen Bulut, maçın 2. yarısında Samatta'yı oyuna sokmayı planlıyor.