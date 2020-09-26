Fatih Terim stratejisi: Hızlı ve öfkeli

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin taktiğini belirledi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu oyuncularından topu çabuk kapmalarını istiyor. Terim'in, "Maç seyircisiz olabilir. Ama sahamızda oynayacağız. Rakip bunu hissetmeli" dedi.

Sertliğimizi hissetmeliler

Rakibe 90 dakika baskı uygalamaları gerektiğini belirten Terim, "Orta sahayı kolay geçirmeyeceğiz. Diğer maçlarda olduğu gibi sertliğimizi rakibe kabul ettirmeliyiz" diye konuştu.

Hücuma hızlı çıkmalıyız

Fatih hoca, hücum planını ise kapılacak toplarla açıkladı. Tecrübeli teknik adamın oyuncularına, "Sert ve seri oynayacağız. Kapacağımız toplarla hücuma hızlı çıkacağız" dedi.

Dört maçta da aynı felsefe

G.Saray şimdiye kadar 2 lig ve 2 Avrupa maçında da agresif futbolu ve hızlı hücumlarla sonuca gitti. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde de aynı felsefe ile sonuca gitmeyi planlıyor.