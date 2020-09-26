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    • Spor
    • 26.09.2020 Gazete
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    stratejisi: Hızlı ve öfkeli

    agresif la topu rakipten çabuk alacak. Sonrasında ise kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıp Fener’i avlayacak...

    Fatih Terim stratejisi: Hızlı ve öfkeli

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin taktiğini belirledi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu oyuncularından topu çabuk kapmalarını istiyor. Terim'in, "Maç seyircisiz olabilir. Ama sahamızda oynayacağız. Rakip bunu hissetmeli" dedi.

    Sertliğimizi hissetmeliler
    Rakibe     90 dakika baskı uygalamaları gerektiğini belirten Terim, "Orta sahayı kolay geçirmeyeceğiz. Diğer maçlarda olduğu gibi sertliğimizi rakibe kabul ettirmeliyiz" diye konuştu.

    Hücuma hızlı çıkmalıyız
    Fatih     hoca, hücum planını ise kapılacak toplarla açıkladı. Tecrübeli teknik adamın oyuncularına, "Sert ve seri oynayacağız. Kapacağımız toplarla hücuma hızlı çıkacağız" dedi.

    Dört maçta da aynı felsefe
    G.Saray     şimdiye kadar 2 lig ve 2 Avrupa maçında da agresif futbolu ve hızlı hücumlarla sonuca gitti. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde de aynı felsefe ile sonuca gitmeyi planlıyor.

    3 bin 481 gün sonra Fener derbisinde!
    G.Saray'ın yıldızı     Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra Sarı-Kırmızılı forma ile F.Bahçe derbisine çıkacak. Arda, Fener'e karşı en son 2011'de forma giymişti.
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