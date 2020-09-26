Trabzonspor, Leicester City'den Malili Fousseni Diabate'nin transferini duyurdu. Fırtına, oyuncu için Leicester City'ye 1.57 milyon Euro bonservis ödeyecek. 3+1 yıllık anlaşılan yıldız oyuncunun bonservisi 3 taksitle ödenecek. Diabate, Trabzonspor'dan 3 yıl boyunca senelik 1 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
SON SEZON ÜCRETİ ARTIYOR
Transferde opsiyonunun kullanılması durumunda Diabate son sezon 1 milyon 50 bin euro kazanacak.
SON SEZON ÜCRETİ ARTIYOR
Transferde opsiyonunun kullanılması durumunda Diabate son sezon 1 milyon 50 bin euro kazanacak.