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    • Spor
    • 26.09.2020 Gazete
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    Diabate resmen ’da

    , 'den 'nin ini duyurdu. Fırtına, oyuncu için Leicester City'ye 1.57 milyon Euro bonservis ödeyecek.

    Diabate resmen Trabzon’da
    Trabzonspor, 'den Malili Fousseni Diabate'nin ini duyurdu. Fırtına, oyuncu için Leicester City'ye 1.57 milyon Euro bonservis ödeyecek. 3+1 yıllık anlaşılan yıldız oyuncunun bonservisi 3 taksitle ödenecek. Diabate, Trabzonspor'dan 3 yıl boyunca senelik 1 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

    SON SEZON ÜCRETİ ARTIYOR
    Transferde opsiyonunun kullanılması durumunda Diabate son sezon 1 milyon 50 bin euro kazanacak.
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    Haberler Spor Diabate resmen Trabzonspor’da
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