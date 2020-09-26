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    • Spor
    • 26.09.2020 Gazete
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    40 milyon 'luk hüsran! Avrupa defterini kapatan büyük bir geliri elinin tersiyle itti

    Şampiyonlar Ligi’ne de veda ettiği için yaklaşık 35 milyon gelirden olan Siyah-Beyazlılar, ’nde gruplara katılmayı başarsaydı 6 milyon Euro’nun sahibi olacaktı.



    UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave'ye penaltılarla yenilip elenen Beşiktaş'ta büyük bir hüsran yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar sadece Avrupa defterini kapatmakla kalmadı, yaşanan büyük ekonomik krizde önemli bir gelirden de oldu.

    BENZER BİR TABLO YAŞANDI
    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a mağlup olan Beşiktaş yaklaşık 35 milyon Euro'yu elinin tersiyle itmişti. Benzer bir durum UEFA Avrupa Ligi sahnesinde de yaşandı.



    ÖNCE PAOK SONRA RIO AVE
    Kartal eğer gruplara kalabilseydi toplam 6 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacaktı. Ancak Siyah-Beyazlılar PAOK ve Rio Ave'ye elenip 40 milyon Euro'yu kaçırmış oldu.



    TARAFTARLAR İSYANDA
    Rio Ave önünde alınan yenilgi taraftarların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada yönetim ve futbolcular sert şekilde eleştirildi.

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