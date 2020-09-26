



UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave'ye penaltılarla yenilip elenen Beşiktaş'ta büyük bir hüsran yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar sadece Avrupa defterini kapatmakla kalmadı, yaşanan büyük ekonomik krizde önemli bir gelirden de oldu.



BENZER BİR TABLO YAŞANDI

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a mağlup olan Beşiktaş yaklaşık 35 milyon Euro'yu elinin tersiyle itmişti. Benzer bir durum UEFA Avrupa Ligi sahnesinde de yaşandı.