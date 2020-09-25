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    • 25.09.2020 16:09
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    Trabzonspor, Fousseni Diabete'yi kadrosuna kattı: İşte alacağı ücret

    Trabzonspor, 'nin 1 milyon 573 bin 170 Euro sözleşme fesih bedeli karşılığında 'den transfer edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Trabzonspor transfer resmen duyurdu
    Kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, ekiplerinden 'den 'yi 1 milyon 573 bin 170 Euro sözleşme fesih bedeli karşılığında renklerine bağladığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, oyuncunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'ini Leicester City'e ödeneceğini de açıkladı.




    YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK
    Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, KAP açıklamasında oyuncuya 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için 1'er milyon Euro, 2023-2024 sezonu için ise 1 milyon 50 bin Euro ödeneceği dile getirildi.



    Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak da Trabzonspor, Diabate ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'unu verecek.

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