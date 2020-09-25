Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba