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    • 25.09.2020 15:32
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    • 25.09.2020 15:32
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    Son dakika: TFF duyurdu: 3 hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu 3 hakemin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

    AA
    TFF duyurdu: 3 hakemin testi pozitif çıktı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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