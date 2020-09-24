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    • 24.09.2020 19:16
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    3. eleme turu maçında , Hırvatistan temsilcisi 'i Stadyumu'nda konuk ediyor. Sarı- Kırmızılılarda tek hedef rakibini mağlup ederek tur atlamak. Galatasaray-Hajduk Split mücadelesinin takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Hajduk Split | CANLI

    'yü 3-1 mağlup ederek ile eşleşen , Hajduk Split karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. eleme turunda bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.

    TERİM: BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM
    'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'ne önem verdiğini belirterek, "Ben Avrupa ya da dünyada yapılacak her maça büyük önem veriyorum. Şimdi bizim için en önemli maç yarınki (bugünkü) maçtır. Perşembe ve pazar günü oynayan bazı arkadaşlarımızın daha iyi randıman verebilmeleri için dinlenmeleri gerekiyor. Bunun hesabı içerisindeyim. Yoksa çıkaracağım takım ne Medipol Başakşehir ne Neftçi ne de Gaziantep FK maçındaki takım olacak. Bunu doğru orantılamamız lazım. Maçı çok önemsiyorum, daha diri ve hesaplamalarda aynı iş gücü düşmesi planlanan bir kadro da çıkabilir. Açıkçası burayı geçip, sonra dışarıda oynayacağımız diğer eleme maçında grupları arayacağız" diye konuştu.

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