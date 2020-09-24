



AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemdeki kazanamama sıkıntısını Rio Ave karşısında da yaşadı.

Avrupa kupalarında son 13 maçta 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 2 defa da maçları berabere tamamladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 defa mağlup oldu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evindeki başarısızlığını da sürdürdü. Başarısız performans gösterdiği son 13 maçın 6'sında rakiplerini konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.

2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Rio Ave ile evinde yaptığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü ise 1-1 beraberlikle tamamladı.