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    • 24.09.2020 19:18
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    Rosenborg - | CANLI ANLATIM

    , 3. ön eleme turu maçında Rosenborg'a konuk oluyor. Rosenborg - Alanyaspor maçının takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Rosenborg - Alanyaspor | CANLI
    Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla 'ne katılım hakkı kazanan Aytemiz , 3. Ön Eleme Turu'nda Rosenborg'a konuk oluyor.

    ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Islamovic, Adegbenro

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro


    "BİZE GURUR VEREN BİR İŞ BİRLİĞİ"
    Alanyaspor ile hayata geçirdikleri sponsorluk hakkında bilgi veren Yıldıray Karaer, "'da doğan ve ülkemizi başarıyla temsil eden bir marka olarak Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olan Alanyaspor'a, UEFA Avrupa Ligi maçları için ulaşım sponsoru olmaktan dolayı gururluyuz. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'un sürdürülebilir ve profesyonel yapısıyla istikrarlı başarılarını sürdüreceğine eminiz. Kendilerine Rosenborg maçı öncesinde başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada alınacak sonuç ne olursa olsun Antalyalılar olarak kendileriyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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