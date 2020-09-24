Son dakika... Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm futbolculara test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 hafta karantinaya girecek İsveçli futbolcu, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.