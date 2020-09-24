Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek tur atlayan temsilcimiz Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi de kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Maçı ekranları başında izleyecek olan izleyiciler ise UEFA GS Hajduk maçı saat kaçta, ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Hajduk Split şifresiz mi yayınlanacak?
GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Hajduk Split arasında oynanacak karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından şifre olarak canlı yayınlanacak.
GALATASARAY TURU GEÇERSE...
Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak.
GALATASARAY AVRUPA'DA 287. KEZ SAHNE ALIYOR
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 286 müsabakanın 100'ünden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.
SARACCHI FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da bugün sahaya çıkamayacak.
DERBİYE MORALLİ ÇIKMAK İSTİYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesi kritik bir müsabakaya çıkacak.
Sezona ilk 3 resmi maçını kazanarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hajduk Split'i de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonu 12 Eylül'deki Gaziantep FK maçıyla açan, ardından 8 günde 2 maça daha çıkan sarı-kırmızılılar, yeni bir yoğun fikstüre giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Hajduk Split'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan 3 gün sonra da Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hajduk Split müsabakasında yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbiye hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray, Hajduk Split'i elemesi durumunda Fenerbahçe derbisinden 4 gün sonra 1 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçına çıkacak.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.
Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.
Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.