UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak.







Temsilcimiz Beşiktaş da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor.





Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi koronavirüs testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.







İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven



RIO AVE: Kieszek, Pinto, Santos, Borevkovic, Reis, Augusto, Tarantini, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira