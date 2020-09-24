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    • 24.09.2020 19:01
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    , 3. eleme turu maçında Portekiz temsilcisi 'yi evinde ağırlıyor. ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet. Beşiktaş - Rio Ave mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Rio Ave | CANLI

    'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak.



    Temsilcimiz da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi 'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor.

    Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi koronavirüs testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör , karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.



    İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ:     Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

    RIO AVE: Kieszek, Pinto, Santos, Borevkovic, Reis, Augusto, Tarantini, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira

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