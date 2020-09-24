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    • Spor
    • 24.09.2020 Gazete
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    ’dan yönetime mesaj: Aboubakar yetmez

    Teknik Direktörü ’dan yönetime açık mesaj. Siyah-Beyazlılar’ın hocası Sergen Yalçın, ’ın olası i sonrası bir golcü daha istiyor. Yalçın’ın yönetime, “Aboubakar sağlam gelirse bize büyük katkı sağlar” dediği öğrenildi.

    Aboubakar yetmez

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime açık mesaj. Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın, Vincent Abobukar'ın olası transferi sonrası bir golcü daha istiyor. Yalçın'ın yönetime, "Aboubakar sağlam gelirse bize büyük katkı sağlar" dediği öğrenildi.

    TRANSFERDE RİSK ALAMAYIZ
    Sergen hoca konuşmanın devamında, "Aboubakar'ın dışında bir golcü daha almamız gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Aboubakar sakatlık riski olan bir isim. Risk alamayız" diye konuştu.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
    Beşiktaş'ın teknik patronu, "Transfer ekonomik durumumuza da bağlı. Golcü transferlerini bir an önce bitirmeliyiz. Bunun için elimizi çabuk tutmalıyız" ifadelerini kullandı. Aboubakar, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra karar verilecek.

    İSTANBUL'A AYAK BASTI
    Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Aboubakar dün gece İstanbul'a geldi. Kamerunlu bugün sağlık kontrolünden geçecek.
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