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    • 24.09.2020 01:30
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    Son dakika: için 'da

    Son dakika haberi...'ın yeni i , 'a geldi. Portekiz'in Porto kentinden kalkan saat 00.50'de 'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına pozu verdi.

    DHA

    Son dakika haberi...'ın yeni i , 'a geldi. Portekiz'in Porto kentinden kalkan saat 00.50'de 'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

    Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına pozu verdi. Havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

    28 yaşındaki Kamerunlu golcünün yarın sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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