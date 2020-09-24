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    • Spor
    • 24.09.2020 Gazete
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    savaş çıkardı

    Ezeli rakipler de birkez daha karşı karşıya geldi. ve , ’nun harika çocuğu için harekete geçti. İki kulübün de Altınordu’ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ege kulübü 17 yaşındaki stoper için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 25 gelir talep etti.

    Ravil Tagir savaş çıkardı

    Ezeli rakipler de birkez daha karşı karşıya geldi. ve , 'nun harika çocuğu için harekete geçti. İki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ege kulübü 17 yaşındaki stoper için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 25 gelir talep etti.

    Ravil Tagir'in ilk hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı belirlendi. Genç yıldız için pazarlılar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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