Galatasaray fırtına gibi giren ve Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda N.Bakü'yü 3-1'le geçen Galatasaray bu akşam Hajduk Split karşısına çıkacak.
TT ARENADA 21.00'DA BAŞLAYACAK
TT Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.
Galatasaray'da sakatlığı süren Saracchi ve Emre Akbaba forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ VODAFONE PARK'TA PORTEKİZ EKİBİ RİO AVE İLE KARŞILAŞACAK
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak.
Daniel Siebert'in düdük çalacağı maç 20.00'de start alacak. Sakatlığı bulunan N'Koudou, Atiba ve yeni transfer Josef takımdaki yerini alamayacak.
ALANYASPOR ROSENBONG İLE LERKENDAL STADI'NDA OYNAYACAK
Geçen sezonun flaş takımı olan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden Aytemiz Alanyaspor bu akşam tarihi bir maça çıkacak.
Turuncu-Yeşilliler, Norveç futbolunun lokomotifi Rosenbong ile Lerkendal Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak maçı TRT Spor yayınlayacak.