ALANYASPOR ROSENBONG İLE LERKENDAL STADI'NDA OYNAYACAK

Geçen sezonun flaş takımı olan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden Aytemiz Alanyaspor bu akşam tarihi bir maça çıkacak.

Turuncu-Yeşilliler, Norveç futbolunun lokomotifi Rosenbong ile Lerkendal Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak maçı TRT Spor yayınlayacak.