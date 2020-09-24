5 YIL DENETİM ALTINDA



Mahkeme, sanık Furkan Z.'nin sabıkası olması, işlenen suç niteliği gereği herhangi madde bir zararın bulunmaması, sanığın duruşmalardaki iyi hali, kişiliği, rızasını gözönünde bulundurarak sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulurken bu süre içerisinde herhangi bir suç işlemesi durumunda açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verildi.