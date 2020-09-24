Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Rio Ave maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması Beşiktaş – Rio Ave maçı için heyecan dorukta. Siyah beyazlı taraftarlar maçın yayıncı bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı şifresiz mi? İşte heyecan dolu maçın yayıncı bilgileri!

BEŞİKTAŞ RIO AVE HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma D-Smart 20.kanaldan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı D-Smart Go uygulaması üzerinden bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan izleyebilirsiniz.