Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Rio Ave maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması Beşiktaş – Rio Ave maçı için heyecan dorukta. Siyah beyazlı taraftarlar maçın yayıncı bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı şifresiz mi? İşte heyecan dolu maçın yayıncı bilgileri!
BEŞİKTAŞ RIO AVE HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma D-Smart 20.kanaldan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı D-Smart Go uygulaması üzerinden bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan izleyebilirsiniz.
KAZANAN PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.
SERGEN YALÇIN YİNE YOK!
Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.
Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.