Hafta sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. TAKVİM'in usta yazarları Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbiye yorumladı. Otoritelere göre Galatasaray son iki haftadaki performansıyla Fenerbahçe'ye oranla ağır basıyor.
Ancak, dev derbinin her sonuca açık olduğu görüşünde de birleşiyorlar. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde yazarların görüşleri.
EVREN TURHAN: GALATASARAY'IN YILDIZLARI ÇOK FORMDA
İki haftalık performansa bakarsak tabii ki G.Saray derbinin ağır favorisi. Tartışmasız şu anda ligin en formda takımı G.Saray. Çok hızlı oynuyorlar ve istim üzerinde birçok oyuncusu var. Fenerbahçe ise tam tersi yeni bir takım olmanın, yeni bir teknik adamla çalışmanın sancılarını yaşıyor.
Eğer F.Bahçe, Hatay maçındaki görüntüsünden sıyrılamazsa, G.Saray da ilk iki haftadaki çizgisini sürdürürse Sarı-Kırmızılılar adına çok rahat bir galibiyet gelebilir. Ne olursa olsun bu bir derbi. Günlük performanslar maçı farklı bir görüntüye de sokabilir.
İLKER YAĞCIOĞLU: DERBİLER AYAKLA DEĞİL YÜREKLE OYNANIR
Süper Lig'de oyananan maçlara baktığımız zaman oyun olarak ve fiziksel olarak Galatasaray'ın derbiye daha hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu unutulmasın ki Galatasaray-Fenerbahçe maçları ayakla değil yürekle oynanır.
Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin ilk 2 haftadaki görüntüsünden çok daha iyi bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Eğer ilk iki haftadaki gibi oynarsa Türk Telekom'dan istemediği bir sonuçla ayrılır. Ve daha ligin başında Fenerbahçe tartışılmaya başlar.
LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY TAKIM HALİNDE İYİ DURUMDA
Süper Lig'de oynanan derbilerde hiçbir takım rahat kazanır diyemeyiz. Bazen favori görünen takımlar iyi oynamalarına rağmen kazanamıyorlar. Futbolun doğrularına göre hareket edersek sezonun iki haftasında Galatasaray sadece iyi oyunuyla değil, takım oyunuyla da ön plana çıktı. Fenerbahçe çok fazla oyuncu transfer etmenin sıkıntılarını yaşıyor. Erol Bulut henüz iskeleti kuramadığı için takım oyunu iyi oyun anlamında bocalıyorlar. İki haftaya bakarsak Galatasaray performansıyla derbiyi kazanmaya en büyük adaydır.
GÜRCAN BİLGİÇ:DİRENÇLİ BİR FENERBAHÇE İZLEYECEĞİZ
Son oynanan maçlara baktığımızda kendi stadına oynamasının avantajını da eklediğinizde Galatasaray favori gözüküyor. Ama çok farklı bir maç olacak. Derbilerin kendi içinde değişken dinamikleri vardır. Oturmuş ve üretken Galatasaray kadrosuna karşı savunma yapmayı bilen ve dirençli bir Fenerbahçe olacaktır. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bek hücumlarını karşılaması lazım. Fenerbahçe'nin de Feghouli kanadını iyi savunması gerekir. Büyük bir ihtimalle tabela duran toplarda değişir.