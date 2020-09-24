LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY TAKIM HALİNDE İYİ DURUMDA

Süper Lig'de oynanan derbilerde hiçbir takım rahat kazanır diyemeyiz. Bazen favori görünen takımlar iyi oynamalarına rağmen kazanamıyorlar. Futbolun doğrularına göre hareket edersek sezonun iki haftasında Galatasaray sadece iyi oyunuyla değil, takım oyunuyla da ön plana çıktı. Fenerbahçe çok fazla oyuncu transfer etmenin sıkıntılarını yaşıyor. Erol Bulut henüz iskeleti kuramadığı için takım oyunu iyi oyun anlamında bocalıyorlar. İki haftaya bakarsak Galatasaray performansıyla derbiyi kazanmaya en büyük adaydır.

GÜRCAN BİLGİÇ:DİRENÇLİ BİR FENERBAHÇE İZLEYECEĞİZ

Son oynanan maçlara baktığımızda kendi stadına oynamasının avantajını da eklediğinizde Galatasaray favori gözüküyor. Ama çok farklı bir maç olacak. Derbilerin kendi içinde değişken dinamikleri vardır. Oturmuş ve üretken Galatasaray kadrosuna karşı savunma yapmayı bilen ve dirençli bir Fenerbahçe olacaktır. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bek hücumlarını karşılaması lazım. Fenerbahçe'nin de Feghouli kanadını iyi savunması gerekir. Büyük bir ihtimalle tabela duran toplarda değişir.