Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fenerbahçe’in gözü ’te

    Sarı-Lacivertliler, Portekizli sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 27 yaşındaki tecrübeli yıldızın alınması için yönetime baskı kuruyor.

    Fener’in gözü Martins’te

    Fenerbahçe yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i kiralamak için için yoğun çaba sarfediyor.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

    Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu.

    2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Martins'in günhncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe’in gözü Fabio Martins’te
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri