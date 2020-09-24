Avrupa Ligi'ndeki Hajduk Split maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalar yaptı.
Tecrübeli hoca transfer sorularına içtenlikle yanıt verdi. İşte Terim'in sözleri: "Ekim'e kadar alabilecek durum olursa alacağız. Bu mali yapıda transfer yapmak çok zor."
BİR REFLEKSİMİZ OLMALI
"Al sat kuralı nedeniyle satmadan alamıyoruz. Herkes 'orta saha niye yok?' diyor. Halledemedik, halledemiyoruz. Ancak bir refleksimiz de olmalı."
SATMA İŞİNDE BAŞARISIZIZ
"Futbol sadece alma işi değil. Satma işinde başarılı olamadık. Omar'la 1 yıl önceden tasarrufumuz oldu. Onu iyi bitirdik. Sözünde durdu. Hala alınacak ve satılacaklar olabilir."
ARTIK BÜYÜK RAKAMLAR YOK
"Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla alabilecek durumda değil. Artık düşük rakamlarla alıp, yüksek rakamlara satmak zorunda. Bunu başarırsak büyük iş başarmış olacağız."
'BEYAZ SAYFA' TARTIŞMASI
Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık'ın atanmasıbüyük tartışma yarattı. Ancak Abdurrahim Albayrak, Palabıyık'la ilgili soruya, "Türk futbolunda beyaz sayfa açalım" yanıtını verdi. Fatih Terim ise bu konuda, "Abdurrahim Albayrak, beyaz sayfa açalım demiş olabilir. Ben aynı fikirde değilim, aynı fikirde olmak zorunda da değilim" dedi.