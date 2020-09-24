SATMA İŞİNDE BAŞARISIZIZ

"Futbol sadece alma işi değil. Satma işinde başarılı olamadık. Omar'la 1 yıl önceden tasarrufumuz oldu. Onu iyi bitirdik. Sözünde durdu. Hala alınacak ve satılacaklar olabilir."

ARTIK BÜYÜK RAKAMLAR YOK

"Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla alabilecek durumda değil. Artık düşük rakamlarla alıp, yüksek rakamlara satmak zorunda. Bunu başarırsak büyük iş başarmış olacağız."

'BEYAZ SAYFA' TARTIŞMASI

Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık'ın atanmasıbüyük tartışma yarattı. Ancak Abdurrahim Albayrak, Palabıyık'la ilgili soruya, "Türk futbolunda beyaz sayfa açalım" yanıtını verdi. Fatih Terim ise bu konuda, "Abdurrahim Albayrak, beyaz sayfa açalım demiş olabilir. Ben aynı fikirde değilim, aynı fikirde olmak zorunda da değilim" dedi.