BEŞİKTAŞ ÖZEL MADDE KOYDURACAK

Beşiktaş yönetimi Aboubakar'ı İstanbul'a da davet etti. Porto kulübü ile görüşme halinde olan Kamerunlu'nun fesih işini hallledip İstanbul'a gelmeyi planladığı bildirildi.

Bu arada Beşiktaş yönetiminin Aboubakar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, sözleşmede sakatlık durumunda fesih yetkisini de alacağı kaydedildi.