Beşiktaş forvet transferini tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir Kalinic için görüşmelerde bulunan Siyah Beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yapılan temasları askıya almıştı.
Kalinic'ten net yanıt alamayan yönetim kurulu, yeniden Aboubakar'a yöneldi. Aboubkar ile menajeri vasıtasıyla iletişime geçen yönetim, Kamerunlu futbolcunun Porto ile sözleşmesini en kısa sürede fesh etmesini talep etti.
BEŞİKTAŞ ÖZEL MADDE KOYDURACAK
Beşiktaş yönetimi Aboubakar'ı İstanbul'a da davet etti. Porto kulübü ile görüşme halinde olan Kamerunlu'nun fesih işini hallledip İstanbul'a gelmeyi planladığı bildirildi.
Bu arada Beşiktaş yönetiminin Aboubakar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, sözleşmede sakatlık durumunda fesih yetkisini de alacağı kaydedildi.