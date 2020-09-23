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    • 23.09.2020 23:25
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    Son dakika: 'nin yeni i 'da!

    Son dakika haberi..'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan , golcü arayışlarına hız vermişti.  çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşmaya vardığı forması giyen Samatta, 'a geldi.

    Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Samatta İstanbul'da!

    Son dakika haberi...Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwanna Samatta, İstanbul'a geldi.

    Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu.

    Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşmaya vardığı Aston Villa forması giyen Samatta, İstanbul'a geldi.

    Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

    MBWANA SAMATTA KİMDİR?
    Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Darüssalam şehrinde dünyaya geldi. 2011 yılında transfer olduğu Demoratik Kongo Cumhuriyeti takımı TP Mazembe'de kendini gösteren golcü oyuncu, CAF Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

    Afrika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda iki kez finalin eşiğinden dönen Samatta ve takımı, 2014-15 sezonunda nihayet kupaya ulaşmayı başardı.

    2015-16 sezonunun ilk yarısında Galatasaraylı Christian Luyindama ile aynı takımda forma giyen yıldız golcü, Ocak 2016'da 800 bin euro bonservis bedeli ile Belçika'nın yolunu tuttu.

    Belçika'nın Genk takımıyla önceki sezon 50 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki forvet, sezonu 32 golle tamamladı. Ocak 2020'de 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu Tutan 27 yaşındaki golcü Premier Lig'de 14 maçta 1 gol atabildi.

    BİR BAKIŞTA MBWANA SAMATTA
    Tam adı: Mbwana Ally Samatta
    Doğum tarihi: 23 Aralık 1992
    Yaş: 27
    Uyruk: Tanzanya
    Mevki: Santrfor

    Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024
    Güncel piyasa değeri: 9,5 milyon Euro


    Oynadığı kulüpler: African Lyon, Simba SC, TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa
    Milli takım performansı: 51 maç 18 gol
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