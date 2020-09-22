Yeni golcü imzaya geliyor! Fenerbahçe forvetini buldu

KALU'DAN AL HABERİ

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın kiralık olarak çubukluyu giyeceği belirtildi. Öte yandan listedeki bir başka isim olan Bordeaux'nun Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu, F.Bahçe'nin Fransız ekibine yaptığı teklifi açıkladı. İlk yapılan kiralama teklifinin reddedilmesine rağmen F.Bahçe'nin yeni bir teklifte bulunduğunu aktardı. Kalu, "Bordeaux, yapılan ilk teklifi reddetti. Başka bir kiralama teklifi ve sezon sonunda satın alma opsiyonu ile tekrar geldiler ama kulüp, henüz cevap vermedi" dedi.