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    • 23.09.2020 22:39
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    Tarihi hezimet sonrası 'da sular durulmuyor! takımdan ayrıldı

    'nın 'nde Alman temsilcisi 8-2 yenilmesinin ardından kulüpte sular durulmuyor. 'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından ' de takımdan ayrıldı.

    Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Münihe 8-2 yenilmesinin ardından kulüpte sular durulmuyor. Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez' de takımdan ayrıldı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Son kez kulübe gelen Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına boğuldu.

    YENİ ADRESİ ATLETİCO MADRİD
    33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyor.

    LUİS SUAREZ KİMDİR ?
    Luis Alberto Suárez Díaz, La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Uruguaylı futbolcudur.



    11 Temmuz 2014 tarihinde Barcelona'yla 5 yıllık anlaşma imzalamıştı.
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