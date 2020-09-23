Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Münihe 8-2 yenilmesinin ardından kulüpte sular durulmuyor. Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez' de takımdan ayrıldı.