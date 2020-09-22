Trabzonspor'da en değerli oyunculardan olan Uğurcan için geçtiğimiz gün Fransız ekibi Rennes kulübü 12 milyon Euro net, 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif etmişti.
Ancak bu teklif yeterli görülmedi.
RENNES FİYAT YÜKSELTECEK
Bunun üzerine Rennes kulübü oyuncunun menajerini Trabzon'a gönderdi. Teklifin 15 milyon Euro'ya kadar çıkartılması bekleniyor.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Bir sonraki satış için yapılan pay teklifinin de yüzde 15'ten 20'ye çıkartılacağı ifade edildi. Trabzon ile Rennes yetkilileri arasında sıkı bir pazarlığın gerçekleşmekte olduğu bildirildi.