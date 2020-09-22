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    • Spor
    • 22.09.2020 Gazete
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    Çakır pazarlığı! milli file bekçisinin transferi için ısrar ediyor

    spor'da en değerli oyunculardan olan Çakır için geçtiğimiz gün Fransız ekibi kulübü 12 milyon Euro net, 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif etmişti. Ancak bu teklif yeterli görülmedi.

    Uğurcan pazarlığı

    Trabzonspor'da en değerli oyunculardan olan Uğurcan için geçtiğimiz gün Fransız ekibi Rennes kulübü 12 milyon Euro net, 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif etmişti.

    Ancak bu teklif yeterli görülmedi.

    RENNES FİYAT YÜKSELTECEK
    Bunun üzerine Rennes kulübü oyuncunun menajerini Trabzon'a gönderdi. Teklifin 15 milyon Euro'ya kadar çıkartılması bekleniyor.

    KIRAN KIRANA PAZARLIK


    Bir sonraki satış için yapılan pay teklifinin de yüzde 15'ten 20'ye çıkartılacağı ifade edildi. Trabzon ile Rennes yetkilileri arasında sıkı bir pazarlığın gerçekleşmekte olduğu bildirildi.
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