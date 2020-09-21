Rıdvan Dilmen'in açıklamaları sosyal medya başta olmak üzere Türkiye'nin gündeminde çok konuşulmaya başlandı. Rıdvan Dilmen bu akşam katıldığı bir canlı yayın programında İsmail Er ve İbrahim Seten'e sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamaların ardından İsmail Er kimdir, kaç yaşında sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Rıdvan Dilmen İsmail Er hakkında ne söyledi? İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

RIDVAN DİLMEN İSMAİL ER HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Rıdvan Dilmen, NTV'de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim Seten'e sert sözlerle tepki gösteren Dilmen, Seten'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili attığı tweetleri hatırlatarak geçmiş dönemde FETÖ operasyonu yaptıklarını söyledi. Seten'e "Ekibini topla. Defol git bu ülkeden" sözleriyle sert tepki gösterdi.