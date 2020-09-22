Son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta alana 6 ve 8 numara oynayacak bir isim almak için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine dünyaca ünlü bir yıldız girdi.
TERİM TRANSFERİ ONAYLADI
Juventus formasını giyen Sami Khedira'nın menajeri tarafından teklif edildiği, teknik direktör Fatih Terim'in de 33 yaşındaki Alman yıldızın transferine onay verdiği öğrenildi.
MENAJERİYLE ÖN GÖRÜŞME
Kulübü ile sözleşmesini fesh etmek için uğraşan Khedira serbest kalırsa hemen teklif yapılacak. Yönetimin tecrübeli yıldızın menajeriyle bir ön görüşme yaptığı da belirtiliyor.
4 YIL JUVENTUS 5 YIL REAL!
4 yıldır Juventus forması giyen Khedira daha önce de 5 yıl R.Madrid'de oynadı. 77 kez Almanya Milli Takımı'nda görev yapan yıldız futbolcu geçen sezon 18 resmi maçta sahaya çıktı.