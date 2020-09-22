MENAJERİYLE ÖN GÖRÜŞME

Kulübü ile sözleşmesini fesh etmek için uğraşan Khedira serbest kalırsa hemen teklif yapılacak. Yönetimin tecrübeli yıldızın menajeriyle bir ön görüşme yaptığı da belirtiliyor.

4 YIL JUVENTUS 5 YIL REAL!

4 yıldır Juventus forması giyen Khedira daha önce de 5 yıl R.Madrid'de oynadı. 77 kez Almanya Milli Takımı'nda görev yapan yıldız futbolcu geçen sezon 18 resmi maçta sahaya çıktı.