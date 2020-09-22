FENER'DEN SADECE 4 İSABETLİ ŞUT

Hatay önünde hücumda son yılların en kötü Kadıköy performanslarından birisine imza atan Fenerbahçe 90 dakika boyunca 12 şut çekerken sadece 4 isabet bulabildi. Sarı-Lacivertliler, Hatayspor kalesinde 2 kez yüzde yüzlük gol pozisyonu yakalayabildi.

FERDİ BU KEZ ETKİLİ OLAMADI

Maça sol kanatta başlayan Ferdi Kadıoğlu dakikalar ilerledikçe oyundan düştü. Maçın genelinde de etkili olamadı ve 2. yarıda oyundan çıktı.