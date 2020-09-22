Dün gece Hatayspor ile golsüz berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de santrfor eksikliği dün gece bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. Çaykur Rize deplasmanında kazanmasına rağmen pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe dün resmen duvara tosladı.
TEK POZİSYON 90+5'TE
Rakip Hatayspor, 73'te 10, 81'de de 9 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe maçtaki tek net gol pozisyonunu 90+5'te yakaladı. O pozisyonda da Sinan Gümüş golü atamadı.
TARAFTAR FATURAYI KESTİ
Vedat'ın Lazio'ya satılmasına rağmen hala takımın santrfonunun transfer edilmemesinin faturasını ise taratarlar yönetime kesti. Şimdi yönetim derbi öncesi acil bir golcüye imza attırma peşinde.
BU HAFTA HAREKETLİ GEÇECEK
Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin 1 değil 2 golcü takviye yapmasının da söz konusu olduğunu belirtiyorlar. Sarı-Lacivertliler Mbwana Samatta ve Ze Luis'le temaslara hız verecek.
FENER'DEN SADECE 4 İSABETLİ ŞUT
Hatay önünde hücumda son yılların en kötü Kadıköy performanslarından birisine imza atan Fenerbahçe 90 dakika boyunca 12 şut çekerken sadece 4 isabet bulabildi. Sarı-Lacivertliler, Hatayspor kalesinde 2 kez yüzde yüzlük gol pozisyonu yakalayabildi.
FERDİ BU KEZ ETKİLİ OLAMADI
Maça sol kanatta başlayan Ferdi Kadıoğlu dakikalar ilerledikçe oyundan düştü. Maçın genelinde de etkili olamadı ve 2. yarıda oyundan çıktı.