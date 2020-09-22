Başkan Büyükekşi: İstifa etmiyoruz! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

RAKITIC 32 YAŞINDA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Sevilla'nın Barcelona'dan transfer ettiği Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda ettiğini açıkladı. Hırvatistan formasıyla 106 maçta 15 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimdeki en zor karar. 2018 Dünya Kupası finali benim için en unutulmaz andı" diye konuştu.

RAZACK TRAORE'NİN YENİ ADRESİ GİRESUN

Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra yeni takımıyla beraber antrenmanlara başlayacağı belirtildi.