Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti. İki üç puanlı takımın zorlu mücadelesi öncesinde iki takımın 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Rize maçından sonra transfer edilen Tisserand da ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirebilir.