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    • 21.09.2020 19:10
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    'nin maçı 11'i belli oldu

    'de ikinci haftanın kapanış maçında evinde 'u konuk ediyor. 'nda oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    'de ikinci haftanın kapanış maçında evinde 'u konuk ediyor. 'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda 'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti. İki üç puanlı takımın zorlu mücadelesi öncesinde iki takımın 11'leri belli oldu.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

    Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

    YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK
    Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Rize maçından sonra transfer edilen Tisserand da ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirebilir.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı 11'i belli oldu
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