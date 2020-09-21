İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten ne söyledi?

İBRAHİM SETEN NE DEDİ?

İbrahim Seten attığı tweetlerde bu sezonu Rıdvan Dilmen sezonu olarak tanımlamıştı.

RIDVAN DİLMEN'DEN SERT TEPKİ

Vatan Gazetesi eski spor müdürü İbrahim Seten'e tepki gösteren yorumcu, "İbrahim Seten, bana 'Alzheimer olmuşsun' diyor. Ben, ona yarın göstereceğim alzheimerı! Söz uçar yazı kalır. 'Birkaç yıldır sabrediyorum ama İbrahim Seten yarın akşam hafızamın ne kadar iyi olduğunu görecek. 16 senedir bu sektördeyim. Ben kaç kere Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördüm. Ben asla haram yemem, yedirmem." dedi.

Erman Toroğlu'na da tepki gösteren Dilmen, "Erman Hoca, şeytan diyor bana. Sen bunu diyemezsin bana. Böyle bir hak vermiyorum sana ben! Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda. Yarın akşam Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın. Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleri sevgilisi olduğunu anlatacağım." ifadelerini kullandı.