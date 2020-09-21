Fenerbahçe'ye lisans müjdesi! Kadroda olacak

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, yeni transferlerinden Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand'ın lisansını çıkardı. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Süper Lig'de bu akşam oynanacak Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Futbola Monaco altyapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi. 2018 yılından itibaren Alman ekibi Wolfsburg'da oynayan Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 15 kez de Kongo Milli Takımı'nda oynadı.